Польша не справляется с наплывом украинских беженцев

За последний месяц Польша приняла 2,3 млн беженцев с Украины, больше, чем любая другая европейская страна. Затраты на проживание, медицинское обслуживание и питание возрастают.

Правительство Польши уже не справляется самостоятельно и взывает о помощи.

Ежемесячные расходы на здравоохранение беженцев составляют сотни миллионов злотых. Европейская солидарность в этом отношении не должна быть декларативным лозунгом, а должна отражаться в реальной финансовой поддержке, потому что Польша несет самые высокие расходы, самое тяжелое бремя Адам Недзельский министр здравоохранения Польши

Ступающие на польскую землю украинцы испытывают чувство облегчения, осознавая, что теперь они в безопасности.

Николай, беженец с Украины:

— У моего отца три инсульта, и сам он не передвигается. Поэтому конечно же сложности с этим были. Но, к счастью, каждый водитель соглашался помочь нам с вещами, довезти, куда надо. К счастью, у нас все закончилось хорошо.

Ольга, беженка с Украины:

— Когда оккупационные силы, Россия, подошли ближе и заняли наш город, мы решили бежать. У детей нет возможности ходить в школу и детский сад, и я не могу работать, потому что наше предприятие также было оккупировано.

Многие украинцы из Польши отправляются в третьи страны, другим же остается только ждать и надеяться на прекращение войны.