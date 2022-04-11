Третье место Меланшона в президентской гонке

Поражение с привкусом победы для антикапиталиста Жан-Люка Меланшона — лидер леворадикальной "Непокорной Франции" по итогам первого тура президентской гонки уступил представительнице ультраправых Марин Ле Пен чуть более 1% голосов. Но этот результат вывел его на первое место на левом политическом фланге.

"Думаю, что нужно было всем объединиться, мы увидели сегодня, что сторонники левых решили объединиться ради него, неоспоримо, что с 20% сегодня он является представителем левых", — говорит сторонница.

Greenpeace France одобрил предвыборные программы по защите окружающей только кандидата от "зелёных" и Меланшона.

"Это вызывает во мне грусть, он мог пройти во второй тур. Экология и социальная справедливость могли бы попасть во второй тур этих президентских выборов", — говорит сторонник.

Многие левые активисты обещают продолжить политическую борьбу. Лидер "Непокорной Франции" призвал своих сторонников не голосовать за Марин Ле Пен, но ничего не сказал о президенте Эммануэле Макроне.

"В воскресенье вечером к сторонникам обратился напористый Жан-Люк Меланшон. "Борьба продолжается", — повторил он несколько раз. Но каким будет его место в этой борьбе? На эту тему он пока избегает разговоров", — передаёт из Парижа корреспондент Euronews Оливье Пеги.