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Спорт

Швейцарские Альпы проводили зимний сезон фестивалем

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 Андрей Позняков
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Зимний фестиваль в Кранс-Монтане
Зимний фестиваль в Кранс-Монтане   -   Авторское право  Кадр из видео Red Bull Content Pool via AP

Необычное спортивное шоу прошло в завершение горнолыжного сезона в Кранс-Монтане в швейцарских Альпах. В долине, известной как Мёртвая равнина, установили огромный комплекс с рампами и трамплинами для выполнения трюков, в том числе элементы размера XXL. На открытие фестиваля пригласили мастеров фристайла в сноуборде и лыжах с мировыми именами.

Организаторы называют этот праздник уникальным спортивным событием в мире. По их словам, на Мёртвой равнине попытались создать наиболее комфортные условия для выполнения сложнейших трюков, а, главное, для наиболее эффектного, зрелищного выступления спортсменов. Фото- и видеосъёмка стали неотъемлемой частью фестиваля, который из-за погоды проходило при пустых трибунах.