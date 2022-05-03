Швейцарские Альпы проводили зимний сезон фестивалем

Необычное спортивное шоу прошло в завершение горнолыжного сезона в Кранс-Монтане в швейцарских Альпах. В долине, известной как Мёртвая равнина, установили огромный комплекс с рампами и трамплинами для выполнения трюков, в том числе элементы размера XXL. На открытие фестиваля пригласили мастеров фристайла в сноуборде и лыжах с мировыми именами.

Организаторы называют этот праздник уникальным спортивным событием в мире. По их словам, на Мёртвой равнине попытались создать наиболее комфортные условия для выполнения сложнейших трюков, а, главное, для наиболее эффектного, зрелищного выступления спортсменов. Фото- и видеосъёмка стали неотъемлемой частью фестиваля, который из-за погоды проходило при пустых трибунах.