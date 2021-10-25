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Кубок мира по фристайлу и сноуборду едет в Грузию

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 Euronews
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Этап Кубка мира по зимним видам спорта в Зёльдене
Этап Кубка мира по зимним видам спорта в Зёльдене   -   Авторское право  Joe Klamar / AFP
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Грузия официально стала страной-хозяйкой следующего Чемпионата мира по горнолыжному спорту. Торжественная передача флага спортивной федерации состоялась на церемонии открытия турнира этого сезона в австрийском Зёлдене, где традиционно проходит первый этап соревнований. Для проведения Кубка мира 2023 года выбрали курорт в Бакуране.

У них феноменальный горнолыжный курорт с большим потенциалом. Это как раз то, что нам нужно, — мы хотим находить новые направления для мероприятий Федерации.
Йохан Элиаш
президент Международной федерации лыжного спорта

До Кубка мира по фристайлу и сноуборду 2023 года грузинский Бакуран примет один из этапов европейского чемпионата по сноуборду. Для проведения соревнований там готовят новые трассы и спуски с искусственным покрытием.