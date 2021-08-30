Франсуа д'Аэн - горный король

Француз Франсуа д'Аэн стал победителем Ультратрейла Монблан, самого престижного горного супермарафона. Дистанцию в 171 километр он преодолел за 20 часов 45 минут - с новым рекордом.

Для винодела из Божоле это четвертый триумф в Шамони.

Франсуа д'Аэн: победитель Ультратрейла Монблан:

"Это действительно напряженная гонка, очень, очень красивая. И я не знаю, сопутствовали ли мне когда-либо такая хорошая погода на Ультратрейле Монблан. И я могу точно сказать, что такого финиша - под солнцем, с таким большим количеством людей, у меня еще никогда не было!"

На старт марафона, который был дан в пятницу, вышли более двух тысяч бегунов. Большинство из них - любители, для которых главными были не результаты, а вызов самим себе. Но и они, час за часом, километр за километром, преодолевали сложные горные перевалы на территории Франции, Италии, а затем и Швейцарии.

Что касается д'Аэна, то он провел гонку без особых заминок. На руку ему сыграло и то, что другой фаворит - американец Джим Уолмсли - сошел с дистанции на полпути.

Вторым финишировал Орельен Дюнан-Паллаз, уступивший победителю 13 минут, третьим - еще один француз Матье Бланшар, отставший на 27 минут. Но особо выделяется 7-е место американки Кортни Дауволтер в смешанном зачете - она преодолела дистанцию за 22 часа 30 минут, улучшив свой личный рекорд, который позволил ей выиграть Монблан Ультратрейл в 2019 году.

Прошлогодний забег был отменен из-за ограничений, вызванных Covid-19, поэтому возвращение королевской гонки в Альпах, эквивалентной более чем четырем марафонам и более чем двум полным восхождениям на Монблан, любители горного бега восприняли с особыми чувствами.