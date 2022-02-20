Российская сборная установила национальный рекорд на Олимпиаде в Пекине

Норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала третью золотую медаль в последний день соревнований на Олимпиаде в Пекине. 33-летняя спортсменка победила в масс-старте преодолев дистанцию в 30 км за 1 час 24 минуты 54 секунды. Второе место заняла американка Джессика Диггинс, третьей стала финка Кертту Нисканен.

В соревнованиях по бобслею лучший результат показал экипаж немца Франческо Фридриха. Второе место заняла также немецкая команда Йоханнеса Лохнера, третьим пришёл канадский экипаж Джастина Криппса. Экипаж россиян в составе Максима Андрианова (пилот), Алексея Зайцева, Владислава Жаровцева и Дмитрия Лопина занял восьмую позицию.

Австрийские горнолыжники выиграли командный турнир Олимпиады. Сборная Австрии победила Германию в финале смешанного командного турнира. Финальные заезды завершились со счетом 2:2., но Австрия показала лучшее время.

Ее сборную представляли Катарина Труппе, Катарина Линсбергер, Йоханесс Штрольц и Штефан Бреннштайнер. Бронзу взяла сборная Норвегии — она победила команду из США по лучшему времени. Сборная России проиграла Италии в 1/8 финала.

В медальном зачете победила Норвегия. Олимпийская сборная России заняла девятое место, завоевав на Олимпиаде 32 медали. Таким образом россияне установили национальный рекорд. Ранее лучшим результатом российской сборной было 29 медалей на Играх в Сочи.

На этой олимпиаде российским болельщикам особенно запомнилось выступлением лыжника Александра Большунова. Из шести российских золотых медалей три выиграл этот 25-летний спортсмен. Большунов победил в скиатлоне, эстафете и марафоне, получил неофициальное звание "короля лыж", которое присуждается за победу на одной Олимпиаде или чемпионате мира в гонках на дистанциях 30 и 50 км. Кроме того, Большунов также выиграл серебро в гонке на 15 км классическим стилем и стал третьим вместе с Александром Терентьевым в командном спринте.