Текстовая трансляция Euronews | Новые взрывы в Белгородской области

Текстовая трансляция Euronews | Новые взрывы в Белгородской областиКомментарии
В Белгородской области произошло несколько взрывов. Пострадавших, повреждений и разрушений, по данным местных властей, нет.
Актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли, находящаяся в Украине, побывала в городе Борислав Львовской области. Она посетила реабилитационный центр, где живут эвакуированные из Луганской области дети.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не будет спешить с завершением боевых действий специально к 9 мая.
С "Азовстали" впервые эвакуировали мирных жителей. По данным российской стороны, за два дня вывезли 86 человек. По информации Киева, эвакуированы более ста женщин, детей и стариков.
Два человека погибли в результате обстрела города Орехов в Запорожской области, сообщили областной администрации.
"Вчера российские военные били по гражданской инфраструктуре Орехова. Оккупанты попали в многоэтажные дома. В результате вражеского обстрела с травмами разной тяжести в больницы были доставлены четыре человека, еще двое мужчин от полученных осколочных ранений погибли", - говорится в сообщении администрации в соцсетях.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия уже летом этого года откажется от российского угля, а до конца 2022-го и от российской нефти.
В интервью The Indian Express Шольц сказал: "Мы прекратим импорт российского угля этим летом, мы постепенно откажемся от российской нефти до конца года и серьезно сократим импорт газа из России. Война, которую РФ развязала против Украины, оказала серьезное воздействие на мировую экономику, в частности на поставки пшеницы".
Шольц отметил, что не раз обращался к президенту РФ Владимиру Путину и намерен обратиться снова, чтобы Россия прекратила войну в Украине.
Власти Дании передадут властям Украины 35 единиц строительной техники для проведения восстановительных работ после завершения боевых действий. Об этом в понедельник сообщило Министерство торговли и промышленности королевства. Речь идет об экскаваторах, грузовиках, трейлерах для тяжелой техники.
"Ситуация на Украине по-настоящему ужасная, и с датской стороны мы хотим сделать все, что в наших силах, чтобы помочь украинскому народу, - цитирует ТАСС министра по белам бизнеса Симон Коллеруп. - Поэтому мы отправляем первую партию строительной техники в пострадавшие города с тем, чтобы она могла помочь в восстановлении улиц, на которых когда-то стояли
школы, детские сады, жилые дома".
Гуманитарная операция в Мариуполе продолжается, сообщает вице-премьер Украины Ирина Верещук. С территории металлургического комбината "Азовсталь" эвакуированы более ста женщин, детей и людей старшего возраста.
Еще сотни мирных жителей остаются заблокированными на "Азовстали" вместе с украинскими военными. Ситуация близка к гуманитарной катастрофе, поскольку у людей заканчивается вода, еда и лекарства.
Многократные попытки эвакуировать гражданских за последние несколько недель оказались безуспешными, отмечает Верещук.
Власти Дании приняли решение о возобновлении работы посольства страны в Киеве.
В церемонии открытия дипломатического представительства в украинской столице примет участие министр иностранных дел королевства. Глава датского МИД, находящийся в Киеве, отметил, что возобновление работы посольства - "это значимый символ датской поддержки Украины и украинского народа".
Дания эвакуировала сотрудников дипмиссии в Польшу после объявления о начале боевых действий в Украине со стороны России.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявилв интервью итальянской телекомпании Mediaset, что Москва не будет спешить с завершением боевых действий в Украине специально к 9 мая.
"Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы", - отметил Лавров и добавил, что "темпы осуществления операции на Украине зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих".
При этом Лавров признал, что "в Советском Союзе была традиция - обязательно к какому-то празднику сделать что-то крупное".
По данным минобороны Великобритании, с начала конфликта РФ задействовала более 120 батальонных тактических групп, что составляет примерно 65% всей ее наземной боевой численности. По информации ведомства, более четверти этих частей выведены из строя. При этом больше других пострадали элитные части российской армии, в частности ВДВ.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 May 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 2, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/ZuMXTmNRyd
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