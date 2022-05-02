Текстовая трансляция Euronews | Новые взрывы в Белгородской области

В Белгородской области произошло несколько взрывов. Пострадавших, повреждений и разрушений, по данным местных властей, нет.

Актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли, находящаяся в Украине, побывала в городе Борислав Львовской области. Она посетила реабилитационный центр, где живут эвакуированные из Луганской области дети.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не будет спешить с завершением боевых действий специально к 9 мая.

С "Азовстали" впервые эвакуировали мирных жителей. По данным российской стороны, за два дня вывезли 86 человек. По информации Киева, эвакуированы более ста женщин, детей и стариков.