Российские и украинские военные обменялись ударами

Москва и Киев заявляют об уничтожении новых военных целей на фоне растущей напряжённости в районах затянувшихся боёв за Донбасс. Украинское министерство обороны сообщает об ударах с беспилотников по двум десантным катерам противника у острова Змеиный в Чёрном море.

В очередных сводках российского военного ведомства сказано о сотнях районов сосредоточения военнослужащих и техники, которые были атакованы артиллерией, а также о десятках объектов, уничтоженных, согласно этими данным, высокоточным оружием. В Москве напоминают, что используют для запуска ракет не только боевые самолёты, но и оперативно-тактические комплексы «Искандер»:

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенного пункта Червонное Запорожской области. Уничтожено до 160 человек личного состава и 26 единиц украинской бронетехники».

Россия неоднократно отвергала обвинения в нанесении ударов по гражданским объектам. В Киеве настаивают на том, что именно российские ракеты взрываются в жилых кварталах, попадают в больницы и школы.

По данным ООН, с начала вторжения погибли около трёх тысяч мирных жителей, прежде всего в результате ракетных ударов и артобстрелов по территориям, подконтрольным Киеву.