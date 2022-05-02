Учения НАТО в Румынии

В Румынии на полигоне Чинку проходят учения французских подразделений — это часть Сил быстрого реагирования НАТО, которые были отправлены сюда в феврале. С тех пор манёвры со стрельбой проводятся регулярно.

"Они проверили все виды оружия: стреляли из миномётов, пулемётов, снайперских винтовок, запускали противотанковые ракеты".

"Сюда на учения прибывают солдаты многих стран, так что мы можем обмениваться опытом с польской армией, румынской армией и американской конечно же".

Усиление своих восточных рубежей Альянс начал ещё зимой, до начала российского вторжения. Сейчас в Восточной Европе находятся 8 боевых групп.

Аделин Петришор, Euronews:

"Всего через пару дней после российского вторжения в Украину, НАТО отправило в Румынию Силы быстрого реагирования. Теперь здесь находятся более 500 французов и около 300 бельгийцев".