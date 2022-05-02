Эвакуированные с "Азовстали" прибыли в Запорожье

Эвакуация из Мариуполя продолжается: украинские военные сообщили, что в город Запорожье прибыли более чем сто мирных жителей, вывезенных из осаждённого города накануне.

По заявлениям руководства непризнанной ДНР, в понедельник на территорию, подконтрольную сепаратистской республике, эвакуированы более 200 человек.

При этом в понедельник в Киеве сообщили, что после проведения частичной эвакуации корпуса "Азовстали" вновь подвергаются обстрелу с российской стороны.

Эвакуация гражданских с "Азовстали" проходила при участии ООН и Международного комитета Красного креста. При этом, по данным СМИ, в подземных укрытиях завода могут оставаться до 2 тысяч украинских военных и несколько сотен гражданских.