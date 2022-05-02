Первомай в Европе: беспорядки и пацифизм

ФРАНЦИЯ

В Париже первомайские демонстрации сопровождались столкновениями с полицией. Участники беспорядков атаковали витрины отделений банков и риелторских фирм. 54 погромщика были задержаны.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен выразил свою поддержку восьмерым сотрудникам полиции и пожарным, получившим ранения во время беспорядков: "Я в очередной раз осуждаю неприемлемое насилие".

По данным МВД Франции, более ста тысяч человек вышли на традиционные шествия по всей стране. В крупнейшем профсоюзе республики "Всеобщей конфедерации труда" (CGT) заявляют, что первомайские кортежи собрали в 2 раза больше людей. Подавляющее большинство акций прошли мирно.

ИТАЛИЯ

Профсоюзные организации Италии устроили праздничный концерт с пацифистской тематикой на одной из самых больших площадей Рима – Сан Джованни ин Латерано.

"Здесь мы ощущаем себя свободными. Видеть всех этих веселящихся людей вместе, без масок, и ни на секунду не думать о ковиде – это непередаваемое чувство," – говорит житель итальянской столицы Якопо Вергалли.

ГЕРМАНИЯ

Олаф Шольц выступил в Дюссельдорфе на митинге, организованном профсоюзами и пообещал собравшимся увеличить военными поставки Украине. Среди публики были и недовольные, освиставшие политика.

Я уважаю любые формы пацифизма, я уважаю все точки зрения, но гражданам Украины, наверное, покажется циничными слова о том, что нужно защищаться от путинской агрессии без оружия. Это уже не актуально. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

ИСПАНИЯ

Около 10 тысяч человек вышли на улицы Мадрида, среди главных требований манифестантов – повышение зарплат и борьба с инфляцией.

ТУРЦИЯ

В Стамбуле по официальным данным, задержаны более 160 манифестантов, пытавшихся прорваться к площади Таксим, чтобы отметить 45-ю годовщину событий известных как Кровавый Первомай.

Городские власти согласовали проведение акции в другом районе города.

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