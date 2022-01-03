Год рекордной инфляции в Турции: снижение уровня жизни населения и доходы экспортёров

Годовая инфляция в Турции составила 36,08%. Такие данные опубликовал Национальный институт статистики по итогам 2021 года. За один только декабрь цены в стране выросли на более, чем 13,5%.

Это абсолютный рекорд с 2002 года, когда к власти пришел Реджеп Таип Эрдоган. По уровню инфляции в мире Турция потеряла 3 позиции и занимает теперь 8 строчку после таких стран, как Аргентина, Зимбабве и Суринам.

Турецкая лира обесценилась на 44% по отношению к доллару. Одна из причин кризиса - очередное решение Центрального банка понизить ключевую ставку с 19 до 14 %.

По мнению властей, дешевая лира призвана стимулировать турецкий экспорт. В понедельник президент Эрдоган заявил, выступая в Стамбуле перед предпринимателями, что экспортные поставки из страны увеличились в 6 раз за годы его правления. Он также отметил, что с каждым днем увеличивается число стран, с которыми заключаются торговые сделки в турецкой лире.

Лидеры оппозиции обвиняют власти в давлении на Центробанк, а также манипуляциях с официальной статистикой.

По прогнозам некоторых экспертов, инфляция в Турции может достичь 50% уже весной этого года. В ответ на регулярные акции протеста против снижения покупательной способности минимальная зарплата была увеличена на те же 50%. Правительство также объявило ряд мер по защите банковских вкладов в нацвалюте, что привело к росту лиры в декабре.