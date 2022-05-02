Первомайские беспорядки в Париже

Первомайские беспорядки в ПарижеКомментарии
Первая крупная демонстрация в Париже после президентских выборов закончилась беспорядками и стычками с полицией.
Накануне по всей стране прошли Первомайские марши, в которых, по традиции приняли участие профсоюзы и студенты. Среди из них - противники новоизбранного главы государства Эммануэля Макрона и его политики.
Гнев протестующих приняли на себя витрины магазинов и ресторанов.
Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. Более 50 человек задержаны. 8 стражей порядка получили ранения.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дерманен назвал устроивших беспорядки "вандалами".
Всего по стране в День труда прошли около 250 демонстраций - в основном мирно.
В них приняли участие более 116 тысяч человек, включая 24 тысячи - только в столице.
Главные требования к правительству в этот раз - не допустить повышения пенсионного возраста с 62 до 65 лет, а также предотвратить снижение покупательской способности населения в свете роста цен на топливо и продовольствие.
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