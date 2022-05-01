Первомайские шествия в Европе и России

"Работать для мира!" — под таким лозунгом итальянские профсоюзы вышли на всеобщую первомайскую демонстрацию, местом проведения которой в этом году стала площадь Святого Франциска в Ассизи. Манифестации проходят также по всей Италии, участники призывают остановить войну в Украине.

Во Франции организованы 250 традиционных шествий. На фоне предстоящих парламентских выборов Первомай в стране стал политическим, отмечают местные СМИ. Профсоюзы призывают к проведению государственной политики, ориентированной на решение социальных задач и защиту окружающей среды. В Париже в ходе манифестации начались столкновения и беспорядки.

В России на демонстрациях во многих регионах к традиционным лозунгам добавилась новая символика с буквами "Z" и "V".

В Москве проведение массового шествия не было одобрено из-за коронавирусных ограничений. В столицу под лозунгом "Zа мир без нацизма" прибыл стартовавший 12 апреля из Владивостока всероссийский автопробег Федерации независимых профсоюзов. Участники автопробега возложили цветы к Вечному огню и посетили Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Целью этой акции объявлена поддержка военнослужащих России и специальной военной операции (так власти России называют военное вторжение в Украину). Из Москвы автопробег направится в города-герои Волгоград и Севастополь. Там его участники присоединятся к праздничным мероприятиям, посвященным Дню Победы.