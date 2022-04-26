Сергей Лавров: угроза ядерной войны реальна

Угроза ядерной войны вполне реальна — по крайней мере, так считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. В интервью Первому каналу он, тем не менее, выразил надежду, что третьей мировой войны не будет, и обвинил Владимира Зеленского в срыве мирных переговоров.

"Многие у нас убеждены, что реально позиция Украины определяется в Вашингтоне, Лондоне и других западных столицах. И поэтому, говорят наши политологи, что там разговаривать с командой Зеленского? Надо говорить с американцами. С ними надо договариваться и достигать какого-то соглашения. Мы всё равно продолжаем вести переговоры с той командой, которую выставил Зеленский. Эти контакты будут продолжаться. Но что касается американцев, наверное, это было бы небесполезно, так скажем, но каких-либо проявлений интереса с их стороны в отношении контактов по Украине или по каким-либо другим вопросам мы не наблюдаем", — говорит глава российского МИД Сергей Лавров.

В Киеве в свою очередь утверждают, что это Москва выбрала войну вместо переговоров, когда в выходные обстреляла несколько городов — в том числе Одессу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не сможет победить в войне и призвал украинцев сделать присутствие российских войск в стране "невыносимым".

"Все в мире — даже те, кто открыто нас не поддерживает — согласны с тем, что сейчас в Украине решается судьба Европы, судьба мировой безопасности и демократической системы", — заявил Владимир Зеленский.

Тем временем основные боевые действия разворачиваются в Донбассе: там Россия пытается уничтожить инфраструктуру и помешать поставкам вооружения из-за границы.

"Они как-то хаотично обстреливают это село. Мы не видим логики в этих обстрелах. То они стреляют по железной дороге, то они стреляют по промышленным объектам, то они стреляют по жилым массивам", — рассказала пресс-офицер 93-й бригады "Холодный яр" Ирина Рыбакова.

При этом в российском Минобороны продолжают настаивать, что наносят лишь "высокоточные удары" по военным объектам. Накануне в ведомстве заявили, что уничтожили шесть тяговых подстанций на железной дороге — вблизи городов, через которые идут поставки иностранного вооружения на фронт.