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Германия

"Большая семёрка" поможет Украине

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Министры стран "Большой семерки" и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Министры стран "Большой семерки" и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель   -   Авторское право  Marcus Brandt/(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" собрались на севере Германии для обсуждения войны в Украине и ее влияния на мировую экономику, в частности на секторы продовольствия и энергетики.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок отметила, что конфликт уже вызвал глобальный кризис, поскольку поставки основных зерновых культур из Украины - крупного экспортера сельскохозяйственной продукции - не могут покинуть страну

25 миллионов тонн зерна в настоящее время заблокированы, в частности, в порту Одессы. Зерно означает пищу для миллионов людей в мире, в нем крайне нуждаются, прежде всего, в африканских странах и на Ближнем Востоке
Анналена Бербок
министр иностранных дел Германии

Бербок также отметила, что страны "Большой семерки" продолжат поддерживать Украину, в том числе в виде военной помощи и дополнительных санкции против России.

В саммите также принимают участие премьер-министры Украины и Молдавии Дмитрий Кулеба и Николай Попеску.

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