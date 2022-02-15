Раскрыта сеть албанских наркоторговцев в Европе

Ликвидация одной из самых активных албаноязычных сетей по торговле кокаином в Европе стала результатом международной операции с участием судебных и правоохранительных органов 7 стран при поддержке Евроюста и Европола. В Бельгии и в Испании прошли обыски в 80 местах, арестованы 45 подозреваемых.

Злоумышленники предположительно ввозили кокаин из Латинской Америки в различные европейские порты, откуда они затем распространялись. Страны ЕС использовались для отмывания доходов от оптовой торговли.

Эта преступная сеть высокого уровня создала ряд предприятий в разных странах, в том числе в Хорватии и Испании, часто используя подставных лиц. Её члены регулярно ездили в Дубай, Мексику и Колумбию, чтобы организовать свой незаконный бизнес, и использовали зашифрованные средства связи для координации деятельности.

"Наркотики поступали в Европу, в основном через Антверпен и Роттердам, откуда затем распространялись по всей Западной Европе", - говорит Эрик Ван Дер Сипт, представитель бельгийской федеральной полиции. - Для этого использовались всевозможные средства: наркотики вывозили из порта и доставляли в разные места, запрятанными в автомобилях, грузовиках и даже на частных самолётах".

В операции принимали участие более 600 сотрудников правоохранительных органов Испании и Бельгии в тесном сотрудничестве с прокурорами и следователями. Параллельные акции прошли также в Хорватии, Германии, Италии и Нидерландах.

Евроюст создал координационный центр, чтобы обеспечить быстрое сотрудничество между вовлеченными судебными органами. Европол организовал интенсивный обмен информацией и доказательствами, необходимыми для подготовки к заключительному этапу расследования. Два эксперта были направлены для содействия транснациональным полицейским операциям с использованием мобильных офисов на месте.