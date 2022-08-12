В Панаме перехватили "наркоподлодку"

Пограничная служба Панамы перехватила "подводную нарколодку" — малозаметное судно, которое перевозило 625 кг кокаина. Экипаж — трое колумбийцев — задержан.

Специалисты называют такие аппараты "полупогружными судами". Это не настоящая подлодка, она не умеет нырять, но над водой её корпус выступает меньше чем на полметра. Она сделана из стекловолокна и дерева, что затрудняет её обнаружение радаром, а корпус выкрашен под цвет моря. Обычно такие лодки везут наркотики из Колумбии в Мексику, оттуда груз уже другими путями попадает в США.

Панамские пограничники заявляют, что им впервые удалось захватить такой аппарат: обычно при угрозе задержания экипаж выбирается наружу и топит лодку вместе с грузом.

Наркотрафик через удобно расположенную Панаму огромен. С начала этого года власти страны изъяли уже более 60 тонн наркотиков, в основном колумбийского кокаина.