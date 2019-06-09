Анджелина Джоли в Колумбии

Спецпосланник УВКБ ООН Анджелина Джоли встретилась с президентом Колумбии Иваном Дуке и посетила лагерь беженцев на границе с Венесуэлой.

В Колумбии сейчас находится наибольшее число венесуэльцев, покинувших родину из-за политического и гуманитарного кризиса - более 1,3 миллиона человек. Несмотря на это колумбийские власти не стали закрывать границу с Венесуэлой и стараются обеспечить беженцев всем необходимым.

Джоли также подняла проблему предоставления гражданства тысячам венесуэльских детей, которые родились на территории страны, но не были зарегистрированы. По разным оценкам, их может быть до 25 тысяч.

После встречи с колумбийским президентом Джоли заявила: "Мы договорились, что международному сообществу необходимо в срочном порядке увеличить помощь Колумбии, Перу и Эквадору. На эти страны легла основная тяжесть кризиса".

По данным ООН, число беженцев из Венесуэлы достигло четырех миллионов человек. Более миллиона венесуэльцев покинули свою страну за последние семь месяцев.