Орландо Блум встретился с украинскими детьми и Владимиром Зеленским

Звезда "Властелина колец" Орландо Блум встретился с детьми и семьями, пострадавшими от войны в Украине. В качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ актер посетил в Киеве центр, где детям оказывают психосоциальную поддержку, проводят медицинские осмотры и направляют их в специализированные службы.

Права ребенка и необходимость очного обучения также обсуждались с президентом Украины Зеленским. По оценкам ЮНИСЕФ, 1,5 миллиона детей в Украине подвержены риску тревожности, депрессии и других психических расстройств.