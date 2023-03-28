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Украина

Орландо Блум встретился с украинскими детьми и Владимиром Зеленским

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 Euronews
Орландо Блум и Владимир Зеленский
Орландо Блум и Владимир Зеленский   -  Авторское право  AP/Ukrainian Presidential Press Office

Звезда "Властелина колец" Орландо Блум встретился с детьми и семьями, пострадавшими от войны в Украине. В качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ актер посетил в Киеве центр, где детям оказывают психосоциальную поддержку, проводят медицинские осмотры и направляют их в специализированные службы.

Права ребенка и необходимость очного обучения также обсуждались с президентом Украины Зеленским. По оценкам ЮНИСЕФ, 1,5 миллиона детей в Украине подвержены риску тревожности, депрессии и других психических расстройств.