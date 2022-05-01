Джо Байден возобновил традицию, посетив торжественный ужин, который проводят журналисты, работающие в Белом доме. Президент США выступил на этом мероприятии впервые за шесть лет.

Предшественник Байдена на президентском посту, Дональд Трамп, отказывался приходить на ужин к журналистам, а прошлые два года встречу отменяли из-за пандемии.

Джо Байден, президент США:

"Совершенно ясно — и я убеждён в этом всем сердцем — что вы, свободная пресса, имеете большее значение, чем когда-либо за последний век. Я действительно так думаю. Я всегда считал, что хорошая журналистика — это зеркало, которое отражает добро, зло и правду, которые есть в нас. Сегодня я хочу поздравить лауреатов и стипендиатов, которые продолжают эту священную традицию. Мы все видели отвагу украинцев благодаря работе и американских репортёров, которые находятся в этом зале, и ваших коллег по всему миру, которые находятся на местах и рискуют своей жизнью ".

Также Байден, по традиции, на встрече с журналистами много шутил, но для него выступление проходило на фоне непростой внутриполитической ситуации: рейтинг президента остаётся рекордно низким.