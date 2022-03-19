Французских фермеров беспокоят экономические последствия войны

Французских фермеров всё больше беспокоят экономические последствия резкого ухудшения отношений между Москвой и Брюсселем, ставшие следствием вторжения России на Украину.

На этой неделе Евросоюз одобрил уже четвертый пакет санкций, и владельцы животноводческих хозяйств столкнулись с ростом цен на энергоносители и зерно.

"Сегодня влияние событий на Украине на наши хозяйства - прямое. То есть цены, по которым мы можем реализовать нашу продукцию, не растут, тогда как себестоимость животных выросла на 50 % из-за роста цен на сырье, то есть на зерно. Эта разница становится невыносимым", - говорит Изабель Лёбаллёр, она разводит свиней и кур.

Филипп Дютертре тоже задаётся вопросом о том, чего ждать в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В сегодняшних обстоятельствах любая неожиданность, например, вспышка птичьего гриппа, может привести к банкротству.

"Я очень надеюсь, что Европа и французское правительство хотят, чтобы фермерские хозяйства крепко стояли на ногах, - говорит он, - чтобы мы сами могли производить сырьё и кормить наших сограждан".

О необходимости производить кормовое зерно там, где его потребляют, заявили в субботу манифестанты в Бретани. Несколько десятков человек остановили поезд с кормом для скота недалеко от Понтиви, выбросив часть груза на рельсы.