ОБСЕ сворачивает наблюдательную миссию в Украине

ОБСЕ прекращает наблюдательную миссию в Украине. 1 апреля истёк срок её восьмилетнего мандата, а за день до того его продление заблокировала Россия.

_“Это нелёгкое решение._Мы изучили все возможные варианты и пути политического диалога с государствами-участниками, чтобы добиться продления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция Российской Федерации не оставила нам иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию Миссии”, - заявил президент организации, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

ОБСЕ начала свою работу по наблюдению за ситуацией на востоке Украины в соответствии с Минскими договоренностями в 2014-м. Это был единственный международный орган, документировавший происходящее на местах.

Недавно Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подверглась давлению со стороны Москвы, которая обвинила наблюдателей миссии в шпионаже в пользу западных держав.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что они регулярно передавали украинским военным и иностранным спецслужбам информацию о местонахождении подразделений самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Все обвинения в организации отвергают.

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