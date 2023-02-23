Россия будет представлена на Ассамблее ОБСЕ — Украина и Литва грозят бойкотом

Решение Австрии разрешить россиянам приехать на Ассамблею ОБСЕ в Вене вызвало международный протест. Украина и Литва теперь хотят бойкотировать зимнюю встречу организации по безопасности (23-24 февраля).

Вайдотас Верба, постпред Литвы при ОБСЕ:

— Наши депутаты не хотят сидеть в одной комнате или в одном здании, где находятся российские представители, которые инициировали, поддерживали и продолжают разжигать войну в Украине. Более 80 депутатов из 20 стран написали письмо в австрийский парламент и правительству с конкретной просьбой не выдавать визы и пересмотреть это решение.

В то время как Польша и Великобритания недавно отказали российским парламентариям в поездке на свои мероприятия ОБСЕ, Австрия придерживается иного подхода. Как официальная штаб-квартира Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Вена обязана по международному праву выдавать визы всем делегациям, заявило правительство. Кроме того, австрийские власти хотят поддерживать диалог.

Габриэле Юэн, представитель Министерства иностранных дел Австрии:

— ОБСЕ — центральная платформа для дипломатии и постоянного диалога между всеми странами-участницами. Россия и Украина продолжают оставаться ими. Я считаю правильным и важным, чтобы эту платформу для диалога продолжали поддерживать.

Йоханнес Плешбергер, Euronews:

— Ровно в годовщину начала войны в Украине российские и западные парламентарии встретятся здесь, в штаб-квартире ОБСЕ в Вене. Изначально крупнейшая в мире региональная организация по безопасности была основана для того, чтобы предотвращать развязывание подобных войн.