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Украина

"Тяжелые бомбы" на "Азовстали"

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 Вероника Доваль
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Пожилая женщина у разрушенного цеха Металлургического комбината им. Ильича
Пожилая женщина у разрушенного цеха Металлургического комбината им. Ильича   -   Авторское право  AP Photo/Alexei Alexandrov

Власти Украины заявили, что российские войска начали атаки вдоль всей линии фронта на востоке страны. Таким образом Москва вступила в новую фазу своего военного вторжения. Генеральный штаб Украины сообщил во вторник, что тысячи российских военнослужащих разворачивают наступление на 480-километровой линии фронта, что, по словам президента Владимира Зеленского, стало началом "битвы за Донбасс".

Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины: "Вооруженные силы Украины действуют умело. Нужно понимать, что наиболее боеспособные подразделения ВСУ сосредоточены как раз на направлении российского наступления. И попытки российского политического руководства, которое посылает свои войска на смерть, для того, чтобы выйти к административным границам Луганской и Донецкой областей и "продать" российской общественности этот "успех" в кавычках как главную цель войны, провалятся".

В понедельник представители городского совета Мариуполя заявили, что Россия сбросила "тяжелые бомбы" на завод "Азовсталь", после завершения объявленного днем министерством обороны РФ режима тишины. Москва обвиняет Запад в затягивании конфликта в Украине путем поставок оружия Киеву.

Сергей Шойгу, министр обороны РФ:_ "США и подконтрольные им западные государства делают все, чтобы максимально затянуть специальную военную операцию. Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерение провоцировать киевский режим воевать "до последнего украинца"._

Тем временем стало известно, что село Головчино в Белгородской области России подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны украинской границы. В результате инцидента пострадали три местных жителя, повреждения, по словам властей, получили более 70 домов.