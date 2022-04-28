Украинское командование заявляет о дальнейшей эскалации боевых действий на востоке страны. В Киеве полагают, что российские войска пытаются окружить крупную группировку вооружённых сил Украины на донецком направлении:

«Противник продолжает наступательные действия в Восточной оперативной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, а также удержания сухопутного коридора во временно оккупированный Крым. Враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически на всех направлениях российские оккупанты ведут интенсивное огневое воздействие».

Среди ключевых позиций под контролем Киева в этих районах особенно часто упоминают Лисичанск и Северодонецк в связи с сообщениями об обстрелах и бомбардировках. Сообщается об убитых и раненых мирных жителях.

Москва заявляет, что атакует только военные цели. В ежедневных сводках министерства обороны России говорится об уничтожении десятков объектов вооружённых сил Украины и о предотвращении ударов по гражданским объектам.

В офисе президента Украины тем временем обсуждают возможность ударов по российской территории. По словам советника главы государства Михаила Подоляка, вопрос о целях в России был одной из тем переговоров Киева с Вашингтоном. Подоляк отмечает, что «мир признаёт право» Украины наносить удары по российским военным складам и базам для защиты от вторжения.

Ранее Москва сообщала о нескольких крупных пожарах и взрывах в приграничных областях, в том числе на нефтебазах. При этом российская сторона предостерегает от ударов по своей территории.

Такая преступная активность вооружённых сил Украины против территории России не может остаться без ответа. Хотелось бы, чтобы в Киеве и западных столицах всерьёз восприняли заявление министерства обороны нашей страны о том, что дальнейшее провоцирование Украины на нанесение ударов по российским объектам обязательно приведёт к жёсткому ответу со стороны России. Мария Захарова пресс-секретарь МИД России

Управление ООН подтверждает гибель почти 3 тыс. мирных жителей Украины за время российского вторжения. Большинство из них стали жертвами артобстрелов и ракетных ударов по подконтрольным Киеву территориям в Донецкой и Луганской областях.

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