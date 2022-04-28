Москва и Киев делают заявления об угрозе "донецкого котла" и ударов по территории РоссииКомментарии
Украинское командование заявляет о дальнейшей эскалации боевых действий на востоке страны. В Киеве полагают, что российские войска пытаются окружить крупную группировку вооружённых сил Украины на донецком направлении:
«Противник продолжает наступательные действия в Восточной оперативной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, а также удержания сухопутного коридора во временно оккупированный Крым. Враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически на всех направлениях российские оккупанты ведут интенсивное огневое воздействие».
Среди ключевых позиций под контролем Киева в этих районах особенно часто упоминают Лисичанск и Северодонецк в связи с сообщениями об обстрелах и бомбардировках. Сообщается об убитых и раненых мирных жителях.
Москва заявляет, что атакует только военные цели. В ежедневных сводках министерства обороны России говорится об уничтожении десятков объектов вооружённых сил Украины и о предотвращении ударов по гражданским объектам.
В офисе президента Украины тем временем обсуждают возможность ударов по российской территории. По словам советника главы государства Михаила Подоляка, вопрос о целях в России был одной из тем переговоров Киева с Вашингтоном. Подоляк отмечает, что «мир признаёт право» Украины наносить удары по российским военным складам и базам для защиты от вторжения.
Ранее Москва сообщала о нескольких крупных пожарах и взрывах в приграничных областях, в том числе на нефтебазах. При этом российская сторона предостерегает от ударов по своей территории.
Управление ООН подтверждает гибель почти 3 тыс. мирных жителей Украины за время российского вторжения. Большинство из них стали жертвами артобстрелов и ракетных ударов по подконтрольным Киеву территориям в Донецкой и Луганской областях.
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