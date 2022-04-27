Наступление России и угрозы Путина

В нескольких километрах к востоку от украинского Краматорска находятся позиции российской артиллерии. В городе постоянно звучат сирены. Здесь две недели назад в результате авиаудара по вокзалу погибли более 50 человек. Местные жители опасаются прихода российских войск и ничего хорошего от этого не ждут.

"Я думаю, будет так же, как и в других городах, будут пытки, расстрелы и все остальное, я ни питаю никаких иллюзий к оккупантам", - говорит житель Краматорска Андрей.

В Киеве сообщили, что российские войска продвигаются на востоке, захватили там несколько населенных пунктов и перебросили два тактических батальона в город Изюм. Тем временем Владимир Путин предостерег иностранные государства от попыток вмешательства в конфликт.

Владимир Путин, Президент России: "Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящее события со стороны и будет создавать неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наши ответные встречные удары будут молниеносными".

В Мариуполе, по данным украинской стороны, продолжается оборона завода "Азовсталь". А в самом городе россияне, как сообщается, проводят фильтрационные мероприятия в отношении мирного населения.

Сергей Волынский, командир 36-й бригады ВСУ: "В нашей группировке более 600 раненых парней, разной степени тяжести. Они остро нуждаются в медицинской помощи. Здесь нет ни условий, ни медикаментов, ни персонала, который мог бы им помочь. У нас есть гражданские раненые, которым мы помогаем, как можем".

Стороны пока так и не смогли установить гуманитарные коридоры, обвиняя друг друга в нарушении согласованных маршрутов. Десятки жителей украинской столицы провели митинг с призывом к международному сообществу помочь спасти людей, блокированных на "Азовстали".