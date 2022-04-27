SpaceX запустила на МКС корабль с американскими астронавтами

Компания SpaceX отправила к МКС корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту. Они должны прибыть на станцию через 18 часов после запуска. Там они проработают полгода и проведут более 200 научных экспериментов, в том числе исследование того, как ушитые раны лечатся в состоянии микрогравитации. Американские астронавты уже в четвертый раз добираются на МКС не на "Союзе", а на корабле SpaceX.