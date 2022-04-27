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США

SpaceX запустила на МКС корабль с американскими астронавтами

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 Yulia Gritsay
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Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX 9 декабря 2021
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX 9 декабря 2021   -   Авторское право  AP Photo/John Raoux

Компания SpaceX отправила к МКС корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту. Они должны прибыть на станцию через 18 часов после запуска. Там они проработают полгода и проведут более 200 научных экспериментов, в том числе исследование того, как ушитые раны лечатся в состоянии микрогравитации. Американские астронавты уже в четвертый раз добираются на МКС не на "Союзе", а на корабле SpaceX.