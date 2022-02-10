Десятки спутников SpaceX уничтожены магнитной бурей

Около 40 спутников SpaceX попали в магнитную бурю после запуска 3 февраля и распались при входе в атмосферу Земли, сообщила компания Илона Маска.

В четверг компания запустила 49 спутников системы Starlink для предоставления высокоскоростного доступа в интернет. "На развертывание новой партии спутников существенно повлияла геомагнитная буря в пятницу", - написала SpaceX во вторник.

Геомагнитные бури вызваны вспышками на поверхности Солнца. Одним из последствий этого явления является северное сияние, другим - нарушение работы телекоммуникационных систем.

"Эти бури нагревают атмосферу и увеличивают ее плотность на низких высотах развертывания. По данным бортового GPS, скорость и сила шторма привели к увеличению сопротивления атмосферы на 50 процентов по сравнению с предыдущими запусками", - объяснили в SpaceX, добавив, что спутники были выведены низкую околоземную орбиту на высоту 210 км.

Спутники SpaceX выводят на низкую околоземную орбиту для проверки работоспособности перед тем, как отправить их выше. Если какой-то из них не работает, его можно вернуть на Землю и не создавать космический мусор.

По информации компании, чтобы противостоять магнитной буре операторы перевели спутники в "безопасный режим". "Предварительный анализ показал, что сопротивление на малых высотах не позволило спутникам выйти из безопасного режима, чтобы начать маневры по подъему на орбиту", - говорится в заявлении.

В результате "до 40 спутников вернутся или уже вернулись в атмосферу Земли". Сходящие с орбиты спутники, утверждает SpaceX, благодаря своей конструкции, разрушаются при входе в атмосферу и не создают орбитального мусора или падения частей устройства на землю.

Первые спутники Starlink были введены в эксплуатацию в мае 2019 года. В настоящее время группировка включает в себя около 1500 активных спутников, написал Элон Маск в своем твиттере в середине января. Компания планирует вывести на орбиту еще тысячи спутников.