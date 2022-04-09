SpaceX впервые отправила космических туристов на МКС

SpaceX впервые отправила на МКС космических туристов.

В пятницу бизнесмены Ларри Коннор из США, Марк Пати из Канады и Эйтан Стиббе из Израиля на корабле Crew Dragon вылетели с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Туристов, каждый из которых заплатил по $55 млн, сопровождает бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия.

В субботу капсула с космонавтами успешно состыковалась с МКС — в момент, когда станция пролетала над Атлантическим океаном.

Космические туристы проведут на станции восемь дней, а затем вернутся на Землю.

Это первый раз в истории, когда туристов на МКС привез не российский «Союз», а американский Crew Dragon — корабль, разработанный частной компанией Илона Маска SpaceX.

В сентябре прошлого года компания уже запускала в космос гражданский экипаж, но они не высаживались на МКС. Тогда бизнесмен, преподавательница колледжа, врач и ветеран ВВС США провели на околоземной орбите три дня.