SpaceX впервые отправила космических туристов на МКС

SpaceX впервые отправила космических туристов на МКСКомментарии
SpaceX впервые отправила на МКС космических туристов.
В пятницу бизнесмены Ларри Коннор из США, Марк Пати из Канады и Эйтан Стиббе из Израиля на корабле Crew Dragon вылетели с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Туристов, каждый из которых заплатил по $55 млн, сопровождает бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия.
В субботу капсула с космонавтами успешно состыковалась с МКС — в момент, когда станция пролетала над Атлантическим океаном.
Космические туристы проведут на станции восемь дней, а затем вернутся на Землю.
Это первый раз в истории, когда туристов на МКС привез не российский «Союз», а американский Crew Dragon — корабль, разработанный частной компанией Илона Маска SpaceX.
В сентябре прошлого года компания уже запускала в космос гражданский экипаж, но они не высаживались на МКС. Тогда бизнесмен, преподавательница колледжа, врач и ветеран ВВС США провели на околоземной орбите три дня.