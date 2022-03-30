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мир

Российско-американский экипаж возвращается с МКС

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Российско-американский экипаж возвращается с МКС
Авторское право  Nasa

Трогательное прощание в условиях невесомости: корабль "Союз МС-19" доставит сегодня на Землю двух россиян и американца. Перед отстыковкой от МКС Антон Шкаплеров, Пётр Дубров и Марк Ванде Хай обнялись с остающимися на станции коллегами.

Ранее некоторые СМИ в США выражали обеспокоенность, сможет ли их соотечественник вернутьсяв "Союзе" с учетом ухудшения отношений Россиии Запада и санкций. В Роскосмосе подтвердили, что спуск произойдет по плану.