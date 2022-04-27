Генеральный секретарь ООН прибыл в Киев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с визитом в Киев после переговоров в Москве.

Об этом он написал в своём Твиттере, отметив, что ведёт работу по увеличению объёмов гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон боевых действий.

Основная цель посреднического марафона генсека – как можно скорее добиться вывода гражданских лиц с территории завода "Азовсталь". "Чем скорее закончится эта война, тем лучше – для Украины, России и мира", – подчеркнул он.

Эта операция очень непроста, ведь речь не идёт об эвакуации людей из жилых домов или общественных мес. Скажем так: люди находятся в бункере в самых плачевных условиях. Антониу Гутерриш Генеральный секретарь ООН

Ранее Владимир Зеленский назвал "нелогичным" решение Гутерриша сначала посетить Россию, а только затем – Украину.

В коммюнике ООН по итогам встречи в Кремле говорится о "принципиальном согласии" Владимира Путина на участие организации в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь".

По сообщению агентства "Интерфакс", Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретных договорённостей, добавив, что предложение генерального секретаря "прорабатывается".

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.