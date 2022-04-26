Генсек ООН призвал к прекращению огня и спасению жизней в Украине

Генсек ООН призвал к прекращению огня и спасению жизней в УкраинеКомментарии
Антониу Гутерриш призвал к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта в Украине.
При этом генсек ООН отметил, что несмотря на разное видение ситуации, по гуманитарным вопросам для России и ООН препятствий нет.
Гутерриш прибыл в Москву по собственной инициативе для переговоров с президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Сергей Лавров подтвердил стремление России к переговорному процессу, которому, по его мнению, не помогает нынешняя политика Киева. При этом министр отметил, что во главе угла - защита мирного населения .
Ситуация в Мариуполе остается напряженной.
Российская сторона объявила о режиме тишины для организации гуманитарного коридора с "Азовстали", но пока им никто не воспользовался. В Киеве заявили, что такой договоренности с ними не было.
Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.