Генсек ООН призвал к прекращению огня и спасению жизней в Украине

Антониу Гутерриш призвал к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта в Украине.

При этом генсек ООН отметил, что несмотря на разное видение ситуации, по гуманитарным вопросам для России и ООН препятствий нет.

Гутерриш прибыл в Москву по собственной инициативе для переговоров с президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

ООН готова задействовать в полной мере ее людские и логистические ресурсы, чтобы спасти жизни в Мариуполе. Я предлагаю совместными усилиями при участии ООН, Международного комитета Красного креста, украинских и российских сил обеспечить безопасную эвакуацию мирного населения, тех, кто хочет покинуть "Азовсталь" и Мариуполь в любом направлении по их желанию, а также предоставить необходимую гуманитарную помощь Антониу Гутерриш генсек ООН

Сергей Лавров подтвердил стремление России к переговорному процессу, которому, по его мнению, не помогает нынешняя политика Киева. При этом министр отметил, что во главе угла - защита мирного населения .

Цели заключаются прежде всего в защите мирного населения, и здесь мы заинтересованы сотрудничать с коллегами из ООН, как из коллегами из Международного комитета Красного Креста, в том, что касается дополнительных усилий по облегчению страданий и участи гражданского населения Сергей Лавров министр иностранных дел России

Ситуация в Мариуполе остается напряженной.

Российская сторона объявила о режиме тишины для организации гуманитарного коридора с "Азовстали", но пока им никто не воспользовался. В Киеве заявили, что такой договоренности с ними не было.

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