Рафаэль Гросси едет в Чернобыль

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправляется на Чернобыльскую электростанцию в Украине с группой экспертов для решения проблем, связанных с радиационным фоном.

после вывода российских войск из этого района в марте. Йоханас Плешбергер передает из Вены.

Йоханнес Плешбергер, Евроньюс:

Атомные электростанции в Украине продолжают представлять серьезную угрозу безопасности, особенно для Центральной и Восточной Европы. Именно поэтому глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси вновь отправляется в разрушенную войной страну - и конкретно в Чернобыль.

Ситуация на этом зараженном радиацией объекте остается сложной, в основном из-за поврежденных мостов и работ по разминированию. Украина ранее направила Агентству по атомной энергии список необходимого в срочном порядке оборудования. Он касается, например, оборудования для измерения радиации, защитных костюмов и дизельных генераторов.

Эти генераторы уже пришлось использовать в Чернобыле в марте после того, как во время российской оккупации вышла из строя штатная система электроснабжения. Однако пока неясно, удастся ли Гросси и его команде восстановить передачу данных из Чернобыля в штаб-квартиру агентства в Вене.

...настоящей проблемой остаются 14 действующих ядерных реакторов Украины

Во время своего визита, Гросси также планирует лично поблагодарить персонал Чернобыльской АЭС. Им пришлось работать без перерыва в течение нескольких недель в сложнейших условиях. Однако настоящей проблемой остаются 14 действующих ядерных реакторов Украины.

Если они будут повреждены в ходе продолжающихся военных действий, последствия будут катастрофическими. Поэтому Гросси уже анонсировал дальнейшие визиты.