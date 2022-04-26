Глава МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС: "Ситуация была очень опасной"

Ситуация на Чернобыльской АЭС во время нахождения ее под контролем российских войск была очень опасной. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на электростанцию в 36-ю годовщину Чернобыльской аварии.

Миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на Украину для доставки технического оборудования и проведения радиологических измерений местности.

Я не знаю, были ли мы очень близки к катастрофе, но ситуация была абсолютно ненормальной и очень, очень опасной. Ряд событий ставили под угрозу нормальную работу любого ядерного объекта. Этого удалось избежать. Но, конечно, ситуация не стабильна. Поэтому мы должны быть начеку Рафаэль Гросси глава МАГАТЭ

Российские войска вошли в Чернобыльскую зону отчуждения в конце февраля на пути к Киеву, и были выведены в конце марта, когда Россия переключила свое внимание на восток Украины.

Сейчас объект снова находится под контролем Киева, а нарушенные коммуникации восстановлены.

26 апреля 1986 года разрушение реактора четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции стало крупнейшей в истории атомной энергетики аварией и привело к тяжелейшим последствиям, в том числе экономическим и экологическим, но в первую очередь нанесение необратимого вреда здоровью работников, ликвидаторов и местного населения.

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