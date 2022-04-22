В Украине ищут братские могилы

Спутниковая съёмка позволила обнаружить место предполагаемого крупного захоронения жителей на востоке Украины. По фотографиям компании Maxar можно проследить, как в селе Мангуш под Мариуполем появилась 300-метровая траншея или череда могил, которые затем были зарыты. Ранее мэр Мариуполя заявлял о захоронении в этом районе большого числа горожан, – согласно его информации, тела людей перевозили на грузовиках и сбрасывали в рвы.

В управлении верховного комиссара ООН по правам человека говорят об озабоченности преступлениями против мирных жителей.

В течение этих восьми недель международным гуманитарным правом не просто пренебрегали. Кажется, что его просто отбросили в сторону, когда российские вооруженные силы неизбирательно обстреливали и бомбили населенные пункты, убивая мирных жителей и разрушая больницы, школы и другую гражданскую инфраструктуру. Эти действия могут быть расценены как военные преступления. Равина Шамдасани официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека

О расследовании военных преступлений в ходе российского вторжения ранее объявил Международный уголовный суд. Сбором доказательств занимается, в частности, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова:

«У нас 7661 уголовное дело только по военным преступлениям, и ещё более 3000 дел, которые связаны с военными преступлениями. Мы видим следы пыток, когда вскрываем братские могилы с захоронениями гражданских лиц. Их расстреливали, руки были связаны за спиной. Есть факты сексуальных преступлений против гражданских лиц, не только против женщин, но даже против мужчин, детей и людей старшего возраста».

ООН подтверждает гибель более 2400 мирных жителей в результате боевых действий в Украине. Большинство из них стали жертвами артобстрелов, ракетных и авиаударов на территориях, подконтрольных Киеву. В управлении верховного комиссара по правам человека говорят, что реальное число погибших может оказаться значительно выше.