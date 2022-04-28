"Война — это зло": генсек ООН посетил Бородянку, Бучу и Ирпень

"Война — это зло": генсек ООН посетил Бородянку, Бучу и ИрпеньКомментарии
"Война - это зло и неприемлема в 21 веке", так прокомментировал увиденное в Буче, Бородянке и Ирпени генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, прибывший в Украину впервые после начала военных действий.
Перед этим он встретился в Москве с Владимиром Путиным и попросил Россию сотрудничать с ООН при организации эвакуации гражданского населения, в частности с "Азовстали".
Украинская сторона обвиняет Россию в военных преступлениях, в частности в печально известных Бородянке и Буче. Кремль свою причастность к этим событиям отрицает.
Антониу Гутерриш призвал Москву к сотрудничеству с Международным уголовным судом в расследовании произошедшего.
Генсек ООН отметил, что не стоит забывать — "война сама по себе уже преступление".
Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.