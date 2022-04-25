Главы Госдепартамента США и Пентагона встретились в Киеве с Зеленским

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин встретились в Киеве с Владимиром Зеленским. Настолько высокопоставленные лица из Вашингтона впервые посетили Украину после начала войны.

Госдепартамент подтвердил, что визит состоялся лишь тогда, когда чиновники уже покинули страну, хотя Владимир Зеленский анонсировал его еще в субботу.

"Почему важно, чтобы к нам приезжали лидеры? Отвечу прагматично: сегодня нельзя приезжать к нам с пустыми руками. Мы ожидаем не просто презентов или каких-то там тортиков. Мы ожидаем конкретные вещи и конкретное оружие. Поэтому я считаю, что мы сможем получить от США договоренности или часть того пакета по вооружению Украины, о котором мы договаривались раньше", — сказал Владимир Зеленский в субботу, 23 апреля, на пресс-конференции в киевском метро.

И действительно: после визита Блинкена и Остина Вашингтон пообещал Киеву дополнительную военную помощь на сумму в 713 миллионов долларов.

Украинские власти говорят, что оружие нужно, в частности, для освобождения Мариуполя, почти полностью захваченного российской армией.

В городе, разрушенном более чем на 90%, до сих пор остаются около ста тысяч мирных жителей. Эвакуироваться по гуманитарным коридорам удается немногим, в Киеве утверждают, что горожан насильно вывозят в Россию. Выпустить из Мариуполя мирное население призывают и в ООН.

Российские войска заняли портовый город почти полностью. Единственной точкой сопротивления остается завод "Азовсталь", где, по данным местных властей, вместе с украинскими военными прячутся и около тысячи мирных жителей.

При этом Москва продолжает утверждать, что наносит лишь "высокоточные удары" по военным объектам и не обстреливает жилые дома и гражданскую инфраструктуру.

Пасхального перемирия, к которому призывал генсек ООН Антониу Гуттериш, так и не произошло.