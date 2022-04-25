Итоги секретного визита: Вашингтон выделит $713 млн военной помощи

Главы Госдепартамента и Пентагона Энтони Блинкен и Ллойд Остин посетили Украину. Это первый визит высокопоставленных лиц из США в Киев после российского вторжения. Переговоры представителей Вашингтона с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой продолжались три часа.

"Мы ожидаем не просто презентов или каких-то там тортиков. Мы ожидаем конкретные вещи и конкретное оружие. Поэтому я считаю, что мы сможем получить от США договоренности или часть того пакета по вооружению Украины, о котором мы договаривались раньше", — говорил Владимир Зеленский в субботу, когда анонсировал визит госсекретаря и министра обороны в Киев.

В самом Вашингтоне поездку Энтони Блинкена и Ллойда Остина не подтверждали, пока те не покинули Украину. Заявления по итогам переговоров они сделали уже в Польше.

"Россия терпит поражение. Украина добивается успеха. Главной целью России было полностью подчинить себе Украину, лишить её суверенитета и независимости. Эта задача провалилась. [...] Россия пыталась разделить Запад и НАТО. Конечно же, сейчас мы видим абсолютно обратное", — заявил Энтони Блинкен.

"Мы верим, что они могут победить, если у них будет хорошая техника, хорошая поддержка. Мы сделаем всё, что можем, и продолжим делать всё, что должны, чтобы они его получили", — заверил Ллойд Остин.

В частности, Вашингтон пообещал выделить на помощь Киеву еще 713 млн долларов. 322 из них получит Украина, остальное — страны-союзницы США в регионе. Таким образом общий объем военной помощи от Соединенных Штатов с начала войны достиг почти 4 млрд долларов.

Сегодня посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что такие суммы "никак не способствуют поиску дипломатического решения конфликта". Он подтвердил, что Москва отправила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставлять Киеву оружие.