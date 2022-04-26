Страны Запада поставят Украине тяжелое вооружение

Министры обороны четырех десятков стран встретились во вторник на американской авиабазе Рамштайн в Германии, где обсудили военную помощь Украине, в том числе поставки Киеву тяжелого вооружения.

Саммит прошел под председательством главы Пентагона Ллойда Остина, заявившего, что Украина может победить в войне, если у неё будет необходимая техника.

"Мы ведем теплую, откровенную и продуктивную дискуссию с президентом Зеленским и его командой о нашей поддержке и материально-технической базе, в которой нуждается Украина. Потребности Украины меняются, так как битва переместилась в Донбасс и на юг. Мы продолжим делать всё возможное, чтобы победить их", — отметил министр обороны США.

В частности, Германия согласилась передать Украине зенитные самоходные установки "Гепард" — правда, в каком количестве пока держится в секрете. Франция поделится с Киевом самоходными артиллерийскими установками CAESAR, а Великобритания — переносными зенитно-ракетными комплексами Starstreak.

В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что, поставляя оружие и технику Украине, НАТО вступает в "прокси-войну" с Россией и обвинил американцев в "нечистоплотности" с точки зрения международного права.