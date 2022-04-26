В Киеве недовольны маршрутом Антониу Гутерриша

Власти Украины недовольны очередностью миротворческих визитов Антониу Гутерриша: сегодня генсек ООН встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным и только потом, в четверг, приедет в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Последний назвал такой маршрут нелогичным. "Трупов на Кутузовском проспекте нет, что он хочет там увидеть?" — задавался вопросом Владимир Зеленский на пресс-конференции в метро.

"В дипломатической традиции давно принято, что нужно приезжать в Киев перед Москвой. Это большое разочарование, но это мы бы пережили. Хотя для него это дипломатическая ловушка. Наша просьба к нему — не концентрироваться на широких вопросах, таких как полное и всеобъемлющее перемирие. Это важно, но мы видим, что Россия делает на поле боя. Оно просто невозможно. В первую очередь ему стоит сконцентрироваться на одном вопросе — эвакуации из Мариуполя", — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Один из крупнейших городов Украины, где до войны жили около 450 тысяч человек, почти полностью захвачен российской армией. Единственный оплот сопротивления — комбинат "Азовсталь", где вместе с украинскими военными укрываются около тысячи мирных жителей. Москва и Киев с прошлой недели пытаются договориться об открытии гуманитарного коридора для выхода с территории завода, но пока переговоры не увенчались успехом. Стороны лишь обвиняют друг друга в нарушении режима тишины.