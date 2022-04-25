В Мариуполе введён режим тишины, но о гуманитарном коридоре стороны не договорились

Российская сторона объявила режим тишины в Мариуполе, чтобы вновь повторить попытку организовать гуманитарный коридор. Киев заявляет, что соглашения об этом достигнуто не было.

По данным украинской стороны, 90% инфраструктуры Мариуполя повреждены, из них 40% не подлежат восстановлению. В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике масштаб разрушений видят несколько меньше.

На опубликованном нацбатальоном "Азов" видео, как утверждается, показаны люди, продолжающие жить в бомбоубежище в Мариуполе.

Несколько предыдущих попыток эвакуировать гражданское население не увенчались успехом.

В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук официально заявила об отсутствии на сегодняшний день договоренностей о гуманитарных коридорах с территории комбината "Азовсталь", все еще находящемся под контролем украинских военных.

Минобороны России показало кадры нанесения удара по объектам на территории Украины при помощи оперативно-тактического комплекса "Искандер".

При этом украинские власти заявляют о как минимум 5 жертвах российских обстрелов двух населенных пунктов в Винницкой области.

Тем временем в Одессе продолжают разгребать завалы после недавних ракетных обстрелов, в результате которых, по данным украинской стороны, погибли 8 человек, 18 получили ранения.

В Запорожье украинские военные укрепляют свои оборонительные рубежи, выкапывая траншеи.

Представитель Запорожского областного военного управления полковник Иван Арефьев заявил, что город необходимо защищать со всех возможных направлений.

"Это просто необходимо, потому что враг коварен. Мы не знаем, его дальнейшие шаги и должны подготовить город к обороне", — сказал он.

Готовятся к российскому наступлению и возможным ударам и в городе Барвенково Харьковской области к северу от Донбасса, об уничтожении здесь складов боеприпасов ВСУ заявило Минобороны России.

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