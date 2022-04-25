Пожар на нефтебазе "Транснефть Брянск Дружба" локализован

Пожар на нефтебазе в Брянске локализован. Площадь возгорания составляет 1500 кв.м. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Информация о крупном пожаре на нефтебазе "Транснефть Брянск Дружба" поступила около 2 часов ночи. На месте работают силы МЧС из 7 регионов.

По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуация населения не проводилась.

Информагентства сообщают, что пожар произошел также на втором нефтехранилище в Брянске.

По некоторым данным, одна из приоритетных версий - удары беспилотников.

Брянск находится в 150 км от границы с Украиной, в регионе с 11 апреля действует высокий уровень террористической угрозы.

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