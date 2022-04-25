Точечное наступление России на востоке Украины: карта боевых действий

Наступление России на востоке Украины продолжает следовать схеме ее операций на протяжении всей войны - используются небольшие подразделения для проведения рассредоточенных атак по нескольким направлениям, без пауз, необходимых для подготовки к решительным операциям. Об этом гласит последняя информация Института исследования войны.

По заявлениям руководства Украинских железных дорог, в понедельник утром обстрелу подверглись пять железнодорожных станций на западе и в центре Украины, в том числе во Львовской и Винницкой областях.

На востоке ситуация следующая: дополнительные российские войска развертываются для усиления пока безуспешных атак на Изюмском фронте, поскольку украинские силы отразили ограниченные российские атаки из Изюма в направлении Славянска и Краматорска за последние 24 часа.

Российские наступательные операции достигли незначительных успехов в районе Северодонецка.

Из-за сильного обстрела почти вся Луганская область осталась без водоснабжения. Об этом заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай, добавив, что электричества лишены 30 тысяч семей.

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в воскресенье, на православную Пасху, в Мариуполе российские войска непрерывно атаковали окруженную "Азовсталь".

По информации Института изучения войны, этот объект подвергался артиллерийским и авиаударам, поскольку российские войска, возможно, готовятся к новым штурмам комбината, которые, вероятно, повлекут за собой большие потери.

В британском минобороны заявили, что Россия планирует провести инсценированный референдум в Херсоне на юге страны, чтобы оправдать свою оккупацию. Этот город является ключевым для достижения цели России по созданию сухопутного моста в Крым и доминированию на юге Украины.

Ранее, в 2014 году Россия провела нелегитимный референдум о присоединении Крыма к Российской Федерации, чтобы задним числом оправдать захват и аннексию полуострова.