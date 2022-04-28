Трагедия на цементном заводе в Мексике

По меньшей мере восемь человек погибли и 11 получили ранения в результате столкновения конкурирующих групп рабочих в мексиканском штате Идальго.

Конфликт на заводе цементного кооператива Cruz Azul, которому также принадлежит одноименная футбольная команда, длится уже около 10 лет.

По данным местных СМИ, трагедия стала последствием передела влияния в руководстве кооператива завода.

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