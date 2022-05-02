Пекин снова вступает в бой с COVID-19

В целях борьбы с последней вспышкой COVID-19 власти Пекина решили заново открыть больницу Сяотаншань.

За последние сутки в столице было зарегистрировано 53 новых случая заражения, а по всей стране более 50 тысяч.

В настоящее время эпидемия в городе переплетается с единичными и кластерными вспышками. Чтобы обеспечить лечение бессимптомных и легких случаев, Пекинская муниципальная комиссия по профилактике и борьбе с эпидемией COVID-19 решила официально открыть временную больницу Сяотаншань с 1 мая 2022 года Ли Ань замдиректора, Пекинская муниципальная комиссия по здравоохранению

Несмотря на растущие экономические затраты и недовольство населения, Пекин объявил, что будет еще больше ограничивать доступ в общественные места в ближайшее время.

Рестораны в столице будут временно закрыты, а для посещения общественных мест жителям необходимо будет сдать тест на Covid-19.

Пятидневные майские каникулы обычно один из самых оживленных туристических периодов в Китае, но из-за вспышки Covid-19 в стране власти надеются, что люди будут оставаться дома.

Столкнувшись с вариантом "омикрон", китайские власти ужесточили свою политику "нулевого Covid-19", подавляя распространения вируса путем массового тестирования и закрытия учреждений.

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