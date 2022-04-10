Карантин в Шанхае: горожане недовольны

В Шанхае уже третью неделю действуют жёсткие карантинные меры. 26 миллионов жителей мегаполиса вынуждены соблюдать режим полной изоляции. За последние сутки здесь выявлено 24 тысячи заразившихся коронавирусом, при этом у большинства из них не проявляется каких-либо симптомов.

В воскресенье из местных больниц выписались 11 тысяч выздоровевших пациентов. Главная проблема сейчас связана с обеспечением горожан, которым запрещено выходить из дома, продуктами и предметами первой необходимости.

Власти организовали их доставку через специализированные онлайн-платформы, но в местных соцсецях люди жалуются, что службы не справляются с объёмом заказов, и многим приходится непросто. Сообщается, что столь строгий и продолжительный карантин вызывает у жителей Шанхая всё большее недовольство.