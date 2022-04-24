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Украина

Пасхальное застолье на руинах войны

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 Valérie Gauriat
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Традиционный пасхальный кулич, крашеные яйца и свеча в защитном шлеме солдата ВСУ, 24 апреля 2022 г.
Традиционный пасхальный кулич, крашеные яйца и свеча в защитном шлеме солдата ВСУ, 24 апреля 2022 г.   -   Авторское право  Andriy Dubchak/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Несмотря на предостережения властей, многие жители Украины посчитали как никогда важным отправиться в церковь на пасхальное богослужение в 60-й день войны. На окраинах столицы, среди руин зданий ранее оккупированных территорий люди также хотели отметить главный праздник православных христиан - Светлое Христово Воскресенье.

Жители Ирпеня пригласили нас разделить с ними трапезу в подвал дома, где они до сих пор днЮют и ночуют без электричества и воды.

Эта зона была под контролем российских военных несколько недель, за это время они успели устроить погромы во многих домах и квартирах. Несколько жителей микрорайона были застрелены.

Саша - жизнерадостный и улыбчивый человек. За это его здесь очень любят. Говорит, что его пытали русские солдаты, и он едва избежал смерти.

Александр Томилко, житель Ирпеня:
"Я чувствую тепло друзей. До войны мы не были знакомы друг с другом. А теперь - все вместе, помогаем и поддерживаем друг друга, чем можем. Мы как одна семья".

Валери Гориа, корреспондент Euronews:
"Наталья, почему это так важно для вас и собравшихся здесь так важно праздновать Пасху, в нынешних условиях?"

Наталья Тарапатова, жительница Ирпеня:
"Это символ воскрешения. Празднуя, мы действительно понимаем, что были почти мертвы, а теперь вернулись к жизни".

Инна Демьяненко, жительница Ирпеня:
"Сейчас для меня Пасха это, наверное, победа добра над злом. И в этом году она ещё больше символизирует это. И мы надеемся, что добро победит, что Украина победит в этой войне, и добро восторжествует".

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