Возвращение к нормальной жизни в Киеве

В Киев постепенно возвращаются местные жители, сегодня в столице Украины находятся более 2 млн 120 тысяч человек, но власти города призвали не спешить из-за сохраняющейся угрозы ракетных ударов. Люди пытаются вернуться к нормальной жизни, в Киеве открываются кафе и рестораны.

В кафеTin Tin много гостей. Марина говорит, что недавно вернулась в Украину: "Думаю, что Киев оживает. Когда мы только приехали, город был более пустынным, но с каждым днем людей все больше. Конечно, у нас чемоданы уже готовы. Потому что мы не знаем, что может произойти".

Марина и ее подруга Анна открыли в Киеве новое дело. "Неделю назад мы открыли свой первый бизнес, это пекарня. Мы увидели, что в город возвращаются люди. У нас есть покупатели, гости, мы можем работать, я очень рада", — рассказывает Анна.

Возвращаются в основном женщины и дети, на фоне спроса вновь открылось ночное автобусное сообщение между Варшавой и Киевом.

Украинские спасатели говорят что на разминирование всей территории Киевской области потребуется около года, но основные мероприятия планируется завершить до конца мая. На данный момент здесь обнаружены и обезврежены более 3100 взрывоопасных предметов.