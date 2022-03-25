Долго держались, но сдались: из Ирпеня уезжают последние

Долго держались, но сдались: из Ирпеня уезжают последниеКомментарии
Эвакуационные автобусы, много свободных мест... Отсюда, из Ирпеня, киевского пригорода, вывозят местных жителей, последних из оставшихся. Ирпень стал ареной ожесточенных боев. Большинство людей давно покинули свои дома.
Маленькая Даша играет с новеньким динозавром, она получила его сегодня, в день рождения. Отпраздновать как мечтала, не получилось: Даша спешно эвакуируется с мамой и братьями.
"29-летняя Сусанна, мама, рассказывает: "В дом наш попала бомба. Окна и двери выбило, вот и решили уезжать. На Дашино четырехлетие планировали торт, свечи, все там осталось".
Ярослава уехала с пятью собаками. "Они мне как дети. Очень дружелюбные, игривые, но боятся взрывов и стрельбы. Я не могла их оставить", - рассказывает женщина.
Агентство ООН по делам беженцев сообщает, что за месяц войны свои дома покинули 10 миллионов жителей Украины - речь идет и о внутренних переселенцах, и о тех, кто выехал за границу.
Последних, считают эксперты, уже более 3.5 миллионов.